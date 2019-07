BARCELLONA NEYMAR PSG / Continua ad animarsi la telenovela Neymar. L'attaccante brasiliano è al centro delle voci di mercato per un possibile ritorno al Barcellona. 'O'Ney' non si è presentato in ritiro con i francesi e il clima tra giocatore e Paris Saint-Germain è sempre più teso.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Ora, ad alimentare la faida, potrebbero essere le nuove dichiarazioni del giocatore, che sicuramente non saranno piaciute alla dirigenza transalpina. "Il ricordo più bello? Quando abbiamo segnato il sesto gol al Psg al Camp Nou nella gara vinta 6-1. Non ho mai provato nulla di simile, è stata una sensazione incredibile" ha dichiarato il brasiliano a 'Oh my Goal'. "Al termine di quella partita - ha aggiunto - l'entusiasmo negli spogliatoi era ai massimi livelli. Penso sia stata l'emozione più bella per tutti noi".