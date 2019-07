SONDAGGIO CM.IT - Serie A, Ancelotti batte tutti: è il migliore!

SERIE A ANCELOTTI CONTE SARRI / E' Carlo Ancelotti l'allenatore più bravo in Serie A. I nostri utenti, che hanno preso parte al sondaggio Twitter di Calciomercato.it, non hanno dubbi: il mister del Napoli, che ha vinto tutto con il Milan, è il migliore in assoluto.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al massimo campionato e non solo CLICCA QUI . L'ex Real ha ottenuto il 40% dei voti, battendo Antonio(31%) e Maurizio(29%)