MILAN PIZARRO AGENTE / Il Milan lavora per regalare a Marco Giampaolo nuovi innesti tra difesa e centrocampo. L'ultima idea porta addirittura in Messico, più precisamente a Rodolfo Pizarro, trequartista del Monterrey, con cui ha vinto il campionato messicano e la Champions League centroamericana.

Del possibile trasferimento del nazionale messicano in rossonero, ha parlato l'agente del giocatore, Manfredi, ai microfoni di 'Espn'. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

"E' vero. Rodolfo interessa al Milan - ha affermato Caleca a 'Espn' - però è ancora tutto molto all'inizio. Qualcosa c'è, ma non si sono ancora mossi passi concreti. In più non rappresenta una priorità per il club rossonero e ci sono altri club europei interessati". Pizarro non è dunque un nome in cima alla lista, ma comunque presente sul taccuino di Maldini, Boban e Massara. Bisognerà vedere dunque se il Milan sarà intenzionato a dare un'accelerata nelle prossime settimane.