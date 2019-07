Napoli, Hysaj-Atletico: novità in arrivo

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Elseid Hysaj è tra i giocatori in uscita dal Napoli. Il terzino albanese è da tempo finito nel mirino dell'Atletico Madrid, intenzionato a portarlo in Spagna.

I contatti fra le parti sono costanti e la prossima settimana - come riporta il 'Corriere del Mezzogiorno' - l'agente Mario Giuffredi è pronto a sbarcare a Dimaro per dare un'accelerazione all'affare. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Al momento i Colchoneros ritengono troppi irichiesti dal Napoli.