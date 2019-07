Calciomercato Milan, colpo in difesa: ecco il nome caldo

CALCIOMERCATO MILAN NASTASIC / E' Matija Nastasic il nome più caldo per la difesa del Milan. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

I costi per portare in Italia Lovren continuano ad essere importanti e l'ex Fiorentina potrebbe essere liberato facilmente dopo l'arrivo di: il centrale, che ha giocato anche per il Manchester City, stando a quanto riportato da 'Sportmediaset', potrebbe lasciare la Germania con la formula del