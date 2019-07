VALENCIA UFFICIALE GOMEZ CELTA VIGO SANTI MINA / Il suo futuro sembrava destinato al West Ham in Premier League, invece proseguirà in Spagna, con la maglia del Valencia.

Il club iberico ha infatti ufficializzato l'acquisto di Maxi, centravanti uruguayano in arrivo dal, che ha firmato un contratto valido sino al 2024. Presente nel contratto anche una clausola da 140 milioni di euro. "Ho sempre sognato di giocare in Champions League e disputarla con un club così importante come il Valencia mi rende molto felice" ha dichiarato il giocatore sudamericano. Percorso inverso invece per. L'attaccante spagnolo andrà dunque a rafforzare il reparto offensivo dei galiziani.