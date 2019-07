CALCIOMERCATO FIORENTINA BASELLI TORINO / Jordan Veretout prossimamente lascerà la Fiorentina con Roma e Milan alla finestra. Secondo quanto riportato da 'La Nazione', al posto del francese potrebbe arrivare Daniele Baselli, centrocampista del Torino classe ’92.

L'ex atalantino viene considerato il candidato ideale per riempire il vuoto che lascerà il francese in quanto piace sia ache a Pradè. Il Torino dal canto suo non vorrebbe privarsi facilmente del giocatore ma le cose potrebbero cambiare di fronte ad un'offerta importante.

Cairo valuta Baselli non meno di 12/14 milioni di euro. Una cifra che se messa a bilancio farebbe segnare ai granata anche una corposa plusvalenza.