CALCIOMERCATO BOLOGNA STURRIDGE / In casa Bologna il pensiero fisso è ormai tutto per Sinisa Mihajlovic e le sue condizioni. La dirigenza felsinea però dal canto suo prova anche a rinforzare il roster a disposizione per la prossima stagione. L'ultima folle idea lanciata dal 'Sunday Express' porta al nome del campione d'Europa Daniel Sturridge.

L'attaccante inglese ha terminato la sua lunga avventura allo scorso 30 giugno, con il mancato rinnovo del contratto in scadenza. Stando a quanto sottolineato dalla testata inglese il club rossoblù avrebbe messo gli occhi su Sturridge con tanto di offerta sul piatto del britannico. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Sull'ex Chelsea non mancano però gli interessamenti anche di Aston Villa e Rangers Glasgow.