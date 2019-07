CALCIOMERCATO FIORENTINA BALOTELLI RAIOLA / Negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile ritorno in Serie A di Mario Balotelli, svincolato dopo l'esperienza al Marsiglia ed ancora a caccia di una nuova squadra. Tra le compagini maggiormente accostate all'ex milanista c'è sicuramente la Fiorentina con Joe Barone, braccio destro di Rocco Commiso, e Vincenzo Montella che hanno recentemente parlato dell'ipotesi.

Secondo quanto riferito da 'La Nazione' Minoci proverà fino in fondo, ed al lavoro per riportare Mario Balotelli in Italia, a distanza di tre anni dall'ultima apparizione con la maglia del Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La Fiorentina dal canto suo pare intenzionato a percorrere fino in fondo la manovra e se si presentassero le giuste prospettive i gigliati proveranno a chiudere. Raiola spinge per il ritorno in Italia nell'anno degli Europei ma il nodo rimane quello dell'ingaggio. I circa 4 milioni che 'SuperMario' vorrebbe guadagnare sono troppi per la Fiorentina e quindi sarebbe necessario un 'sacrificio'. Il potente procuratore di Balotelli per il ritorno in Serie A potrebba anche optare per l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita.