CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT TORINO / Ormai da giorni, come ampiamente raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha raggiunto l'accordo per de Ligt.

E' tutto fatto, il centrale è pronto a volare in Italia per raggiungere Torino: all'Ajax andrà una cifra vicina ai 70 milioni di euro, all'olandese, invece, un ricco contratto da. Inserita anche la clausola da 150 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

De Ligt può sbarcare in Italia già in serata per svolgere le visite mediche tra domani e dopodomani: ormai è davvero tutto fatto, l'olandese è il nuovo rinforzo per Maurizio Sarri