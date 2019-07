CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI EVERTON / Sono ore calde per Everton. Il talento brasiliano, tra i maggiori protagonisti dell'ultima CoppaAmerica, è da tempo finito nel mirino del Milan.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'addio di Leonardo ha però rallentato la trattativa, favorendo l'inserimento di altre squadre: nell'ultimo periodo l'attaccante è stato accostato anche a, Arsenal, Manchester United, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Per strapparlo al Gremio servono circae dalle sue ultime dichiarazioni sembra chiaro che ci sia qualcuno pronto ad accontentare il club brasiliano: "Ho una proposta sul piatto - riporta ''Globoesporte' - Non posso dire il nome del club di cui si tratta e non posso garantire che mercoledì sarò in campo contro il Bahia, vedremo"