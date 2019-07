CALCIOMERCATO ROMA DE PAUL / C'è fermento nell'attacco della Roma tra entrate ed uscite. Da individuare al più presto il sostituto di El Shaarawy, partito per una nuova esperienza in Cina. Secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' i giallorossi avrebbero contattato l'Udinese effettuando un sondaggio per l'argentino Rodrigo de Paul. Il club friulano, però, ha gelato gli uomini mercato della Roma con una richiesta da ben 35 milioni di euro.

Si tratta però di una cifra troppo elevata che Petrachi non intenderebbe raggiungere nemmeno con l'inserimento di una contropartita tecnica.

Ciò che appare certo inoltre è che l'Udinese ha ormai deciso di sacrificare il suo gioiello andando a caccia di un sostituto, come sottolineato anche da 'Calciomercato.it'.