CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD ZANIOLO TOTTENHAM / Dopo l'addio di Manolas l'obiettivo numero uno per la difesa della Roma sembra essere diventato Toby Alderweireld, centrale difensivo belga di proprietà del Tottenham.

Stando a quanto rivelato dal 'Corriere dello Sport' a giocare un ruolo importante nella trattativa con gli 'Spurs' potrebbe essere Nicolò. Domani, o al più tardi martedì,incontrerà nuovamente gli inglesi per imbastire l'affare per il centrale belga, che potrebbe diventare il fulcro di un maxi scambio tra Roma e Tottenham che coinvolgerebbe anche il giovane centrocampista giallorosso, sempre monitorato anche dalla Juventus . Non è infatti un mistero che Zaniolo sia estremamente gradito ain virtù soprattutto di un possibile addio di Eriksen. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Gli 'Spurs' sarebbero quindi nel caso pronti a mettere sul tavolo Alderweireld più un conguaglio di 25 milioni di euro, per una valutazione totale di circa 50 milioni, per arrivare a Zaniolo. Gli inglesi hanno già presentato al procuratore, Claudio Vigorelli, un’offerta spaventosa: sei anni di contratto a cifre molto elevate. Zaniolo dal canto suo aspetta però ancora la Juventus che se dovesse tornare alla carica potrebbe convincerlo a resistere alla tentazione inglese.