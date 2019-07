MILAN SHEVCHENKO / Cosa dobbiamo aspettarci da questo Milan e dal 'nuovo Piatek' con la maglia numero 9 sulle spalle? Ne parla a 'La Gazzetta Sportiva' uno che di Milan e di attaccanti se ne intende, e tanto. "Il modo in cui è entrato nel Milan, la naturalezza, i gol importanti che ha segnato... è stato un ottimo impatto e ora è giusto che Kris si prenda anche la responsabilità di una maglia così importante - esordisce il leggendario Andryi Shevchenko interrogato appunto su Piatek -. Non si tratta solo di indossare certe maglie, la storia del Milan di per sé è bella e insieme difficile da portare sulla pelle.

Lo dimostra l’attaccamento dei tifosi: negli ultimi tempi i risultati non sono stati gli stessi, eppure ho visto che a Milanello per il primo giorno di lavoro c'erano migliaia di persone. Un calore incredibile".

Quindi l'attenzione si sposta sulla dirigenza: "La mentalità del club non è cambiata, Maldini e Boban sono una garanzia. Faranno bene, Paolo come dirigente sta crescendo. Le aspettative sono tante, ma credo che Paolo e Zvone riporteranno il Milan dove era abituato a stare. Giampaolo? Mi pare un tipo con idee forti, come questi dirigenti. Giampaolo è un allenatore che attraverso il gioco può ottenere grandi risultati. Dà un’impronta, è preparato: credo che sia stata una buona scelta".