CALCIOMERCATO INTER LUKAKU ZAPATA RODRIGO / L'Inter continua ad essere in forte pressione su Romelu Lukaku, primo obiettivo per l'attacco con Mauro Icardi da tempo destinato ai saluti. Non sarà però semplice arrivare al centravanti belga del Manchester United soprattutto dopo le dichirazioni di ieri di Solskjaer che non ha di certo aperto alla trattativa.

I nerazzurri devono dunque iniziare a pensare ad eventuali alternative in avanti e l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha messo in evidenza due idee piuttosto interessanti.

La prima porterebbe dritto in casa Atalanta dove piace Duvan Zapata, bomber colombiano reduce da una grande stagione. L'Inter però incontrerebbe la ferma posizione dei bergamaschi mal disposti a cederlo nell’anno della Champions. Occhi anche su Rodrigo, che al netto della clausola da 120 milioni, potrebbe lasciare il Valencia per una cifra vicina ai 70. Infine Werner, in scadenza nel 2020 con il Lipsia, dovrebbe andare al Bayern a parametro zero la prossima estate.