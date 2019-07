CALCIOMERCATO TORINO SPAL FARES / Tanti club su Mohammed Fares. Reduce da una buona stagione con la Spal, l'esterno è entrato anche nella lista del Torino, alla ricerca di rinforzi per la corsia sinistra.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Così, considerando anche il contestuale interesse degli spallini per(riscattato dai granata dopo l'ottima stagione a Ferrara), riporta 'Tuttosport', è possibile un affare che prevederebbe lo scambio di giocatori. Per quel ruolo,segue anchedel, per il quale è ancora lontana l'intesa consulla valutazione. Ecco, quindi, che il profilo dipotrebbe balzare in pole nelle priorità torinesi.