CALCIOMERCATO MOURINHO / José Mourinho resta ai box, ma non per molto. Ospite della Ferrari a Silverstone dove oggi si corre il GP di Formula 1, lo 'Special One' ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' soffermandosi anche sul suo futuro: "Il calcio mi manca molto - esordisce Mou -. Mi mancano l'adrenalina, il campo, il mio lavoro.

Il calcio è il calcio. In questo momento sto studiando il tedesco. Se vado in Bundesliga? No, sto studiando il tedesco perché mi manca questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania. L'Italia? È sempre un paese splendido".

Quindi, brevemente, Mourinho si sofferma sulla 'sua' Inter: "L'Inter quest'anno deve vincere".