CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED POGBA / Paul Pggba in attesa di novità sul suo destino. Il centrocampista del Manchester United in Italia piace molto alla Juventus, che sogna ormai da tempo un suo ritorno. Tuttavia per Pogba in pole c'è il Real Madrid, che potrebbe trovare i fondi necessari da alcune cessioni eccellenti.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Intanto, intercettato dai giornalisti dopo l'amichevole di ieri tra lo United e il, il francese ha rilasciato una brevissima dichiarazione: clicca qui per restare aggiornato sulle news di mercato e non solo. A chi gli chiedeva del futuro, riporta 'Tuttosport', Pogba ha dribblato in maniera concisa: "Non c’è bisogno di parlare". La sua volontà, del resto, il calciatore la espresse a metà giugno, quando rivelò di voler cambiare maglia. Inutili, quindi, potrebbero rivelarsi i tentativi di rinnovo degli inglesi, che gli avrebbero proposto anche la fascia da capitano.