Inter, clamoroso Icardi: spunta il virgolettato sul futuro

INTER ICARDI / Se per Radja Nainggolan c'è ancora lo spiraglio di una possibile partenza per la tournée asiatica, a Mauro Icardi la porta dell'Inter è stata ufficialmente chiusa con l'annuncio nella giornata di ieri della conclusione anticipata del suo lavoro nel ritiro di Lugano. L'argentino è fuori, senza possibilità di dietrofront. Ora bisogna trovare la soluzione giusta in grado di convincere l'Inter e il giocatore.

Il compito però sarà tutt'altro che semplice.

Come riferisce 'Repubblica' infatti, con chi gli è vicino 'Maurito' ha sbottato dopo la comunicazione di ieri e avrebbe dichiarato: "Io sto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo". Parole dure che complicano il piano dei nerazzurri, anche se di fatto parallelamente l'argentino si è rivolto ad un agente esperto che affiancherà Wanda Nara. La meta preferita rimarrebbe la Juventus.