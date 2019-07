Lazio, Radu reintegrato: confermata l'anticipazione di CM.IT

LAZIO RADU / La Lazio, come anticipato da Calciomercato.it, ha accettato la richiesta di reintegro da parte di Stefan Radu che dunque sta per raggiungere i compagni di squadra in ritiro.

Lo conferma l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' che spiega che nel pomeriggio di ieri la dirigenza ha comunicato la decisione al calciatore tramite il suo agente. Determinanti sono state le scuse del difensore romeno che nelle prossime ore raggiungerà Auronzo di Cadore per iniziare il lavoro di preparazione con la squadra.