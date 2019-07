Inter, assalto allo United: Lukaku pronto ad un altro 'sacrificio'

INTER LUKAKU / Con Mauro Icardi messo definitivamente alla porta, l'Inter entra nel vivo del pressing su Romelu Lukaku, primo obiettivo dichiarato di Antonio Conte per l'attacco e trattativa che va avanti a prescindere dal discorso legato alla cessione dell'argentino. Dopo il faccia a faccia di Londra la prossima sarà una settimana molto importante.

Lo ha fatto capire lo stesso belga dall'Australia ("la prossima settimana ne saprete di più"), lo riferisce anche 'La Gazzetta Sportiva' in edicola oggi che parla di prima offerta ufficiale preparata dai vertici dirigenziali interisti.

Secondo quanto si legge l'Inter punterà a dilazionare il pagamento in tre anni: 20 milioni di euro subito per coprire la quota di ammortamento, 20 milioni tra un anno e 20 milioni nel 2021. Totale di 60 milioni di euro ai quali poi aggiungere dei bonus per arrivare a 65-70 milioni. Distanza ancora ampia rispetto alla richiesta dello United, ma si tratta di una prima mossa sulla base della quale si andrà poi a lavorare. Lo stesso giocatore, tra l'altro, sarebbe disposto ad un ulteriore sconto sul proprio ingaggio (c'è già l'accordo a 9 milioni di euro bonus compresi) per favorire l'operazione. Si entra dunque nella settimana del dentro o fuori, con un cauto ottimismo che trapela al pari della necessità di fare uno sforzo importante.