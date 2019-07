CALCIOMERCATO LIVERPOOL COUTINHO / Philippe Coutinho è in uscita dal Barcellona e, come noto, potrebbe finire al Paris Saint-Germain nell'ambito dell'affare Neymar. A proposito di ritorni clamorosi, per il fantasista brasiliano ex Inter occhio però anche al Liverpool.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it , i 'Reds' stan provando in maniera concreta a riprendersi il figliol prodigo esploso ai massimi livelli proprio ad 'Anfield Road' dopo il breve apprendistato in Europa coi nerazzurri e l'. Coutinho, peraltro, ha già dato il suo gradimento al ritorno appena un anno e mezzo dopo nel club vincitore dell'ultima Champions, a lavorare di nuovo con Klopp. Per ora gli inglesi hanno messo sul tavolo una proposta di prestito biennale con opzione d'acquisto fissata a 88 milioni di sterline. L'offerta pare che al momento non alletti molto i blaugrana, più propensi evidentemente a cedere il classe '92 a titolo definitivo o comunque a utilizzarlo come pedina per riabbracciare il connazionale Neymar.