Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

p>LIVERPOOL MANE REAL MADRID / Ilsi è fatto avanti per Sadio: la rivelazione arriva direttamente dal presidente della Federcalcio senegalese Saeeche al 'Mirror' ha raccontato dell'offerta per l'attaccante. "Ha già vinto la Champions con ile ha la possibilità di andare al Real Madrid. Anche se sono tifoso del Barcellona, il Real è per me il miglior club del mondo e credo che Mane dovrebbe valutare attentamente quell'offerta. La carriera di un calciatore è molto breve e a volte non ci sono molte opportunità. Penso che a Zidane piaccia è uno dei 10 migliori al mondo e penso che gli farà bene una sfida in un altro paese".