Inter, Ranocchia in Serie C

CALCIOMERCATO INTER BARI RANOCCHIA / Il Bari sogna in grande.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il club pugliese, promosso in Serie C, dopo l'acquisto di, sogna un altro grande colpo, questa volta per la difesa. Nel mirino del Bari - stando a quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno - ci sarebbedellrimasto legati ai colori biancorossi.