JUVENTUS DE LIGT AJAX / Matthijs de Ligt è sempre più vicino al trasferimento allaJuventus: il comunicato di questa mattina dell'Ajax ha confermato quello che già si sapeva, la trattativa è alle battute finali e presto l'olandese volerà a Torino per mettere nero su bianco la sua firma al contratto che lo legherà al club italiano per le prossime cinque stagioni.

Eppure l'affare ha rischiato seriamente di saltare: colpa, secondo quanto riferisce 'tuttosport.com', di un accordo tra l'e lo stesso calciatore. Il club di Amsterdam un anno fa promise al difensore di cederlo dopo qualche mese davanti ad un'offerta da 50 milioni di euro. Proposta che lasi è vista però respingere dai Lancieri: un no che avrebbe fatto infuriare. Il calciatore però è stato bravo a non andare alla rottura, avere pazienza e lasciar fare alle società. Si è arrivati così all'accordo per il quale si attende ormai solo l'annuncio.