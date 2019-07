CALCIOMERCATO MILAN VIA SUSO CESSIONE ROMA LUCCI / Alessandro Lucci è stato più di una volta a CasaMilan negli ultimi giorni. Il noto agente cura gli interessi di Calabria e Suso. Se per il primo si continua a discutere di rinnovo, con il calciatore intenzionato a proseguire la sua avventura in rossonero, per il secondo la situazione è ben diversa: lo spagnolo davanti ad un'offerta sui 30 milioni di euro difficilmente non verrebbe ceduto. Nonostante le continue voci su una sua permanenza il calciatore ex Liverpool è quello - tra i nomi più importanti in casa Milan - che meno si sposa con il progetto di Giampaolo. Acquistato a pochi spiccioli dal Liverpool, Suso permetterebbe un'importante plusvalenza.

Due ottimi motivi dunque che lasciano pensare che le strade tra l'esterno e il Milan possano dividersi a breve. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Suso oggi è tornato ad essere accostato alla Roma, che hanno bisogno di un esterno dopo la cessione di El Shaarawy. Il calciatore piace da tempo ai giallorossi che lo hanno cercato anche con Monchi e proprio il Siviglia, la sua 'vecchia' nuova squadra, potrebbe essere tra le destinazioni di Suso. In patria, inoltre, attenzione sempre all'Atletico Madrid. Non può essere esclusa, infine, anche la pista inglese, con il West Ham sempre attento al calciomercato italiano. La cessione di Suso darebbe respiro al Milan che potrebbe evitare l'addio Donnarumma.