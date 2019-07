Calciomercato, Cerci torna in Italia

CALCIOMERCATO CERCI SALERNITANA/ Alessio Cerci si appresta a ritorna in Italia. L'esterno dopo un lungo periodo all'estero è pronto a riabbracciare il tecnico con cui ha fatto meglio, Ventura.

L'ex ct della Nazionale è diventato il nuovo allenatore della: il club campano lo vuole per puntare alla Serie A. L'intesa - come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - è vicina sulla base di un biennale da 400 mila euro a stagione più bonus e premi in caso di promozione