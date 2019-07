BARCELLONA COUTINHO NEYMAR / Coutinho chiede chiarezza: Kia Joorabchian, agente del calciatore del Barcellona, ha parlato all'emittente monegasca 'RMC' mettendo il club bluagrana davanti ad una decisione.

"Bartomeu è stato chiaro - le parole di Joorabchian - non vuole cedere Coutinho a nessun club. Per questo, e per rispetto alla decisione del Barcellona di tenerlo, abbiamo scelto di non guardare al mercato per Coutinho.

Però ho appreso che Andre Cury (dirigente blaugrana, ndr) sta dicendo cose completamente diverse. Sta spingendo per inserire Coutinho nell'affare. Philippe non ha offerte da nessun club perché rispettiamo la decisione del Barcellona, ma loro non hanno rispettato la parola data. Siamo stati in silenzio, ma non permetteremo al Barcellona di mentire: devono dirci la verità. Se vogliono che Coutinho vada via, devono dircelo, poi noi con lui decideremo cosa è meglio per il suo futuro".