MILAN PIZARRO / Ha 25 anni, una carriera spesa in Messico e la possibilità di approdare in Italia: Rodolfo Pizarro è il nuovo obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto riferisce 'Sky', infatti, il calciatore messicano è stato messo sotto osservazione dai rossoneri.

Classe 1994, di proprietà del, protagonista con ilvittorioso nella Gold Cup 2019, Pizarro potrerbbe rivestire il ruolo di trequartista nel 4-3-1-2 che con ogni probabilità schiererà Giampaolo nella prossima stagione. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di: 7 gol in 40 apparizioni il bottino dell'ultima stagione, mentre sono quattro le reti in 22 presenze raccolte con la Nazionale messicana. Il Milan in questo mercato ha già chiuso l'arrivo died ha in pugno, ora una nuova idea...