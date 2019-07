BOLOGNA DZEMAILI MIHAJLOVIC / Giornata difficile in casa Bologna dopo l'annuncio di Sinisa Mihajlovic, tecnico alle prese con una grave malattia.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Blerim, capitano rossoblu, ha esternato il suo stato d'animo: "E' una persona fortissima, nessuno di noi ha qualche dubbio sul fatto che vedremo il mister tra qualche settimana di nuovo con noi - le sue parole a 'Sky Sport' - Sappiamo che persona è, la forza che ha lui e che ha dato a noi. Lo sentiremo sempre vicino in allenamento, come lo è sempre stato. Noi continueremo il lavoro col sorriso e concentrati. Abbiamo fatto una promessa al mister, da capitano non posso che mantenerla. Quando tornerà, vedrà che questa squadra è pronta per lottare per un posto importante. E' quello che vogliamo".