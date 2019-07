INTER ICARDI LUKAKU ALTOBELLI / Alessandro Altobelli non è in sintonia con le scelte dell'Inter. L'ex attaccante nerazzurro ha detto la sua sulle notizie calde in casa nerazzurra: "Come interista sono molto dispiaciuto. Icardi calciatore è sempre stato straordinario, un grande professionista. Un finale così sinceramente non me lo aspettavo. Sono stati fatti degli errori che Mauro sta pagando a caro prezzo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Mi sento vicino a lui: non meritava di fare questa fine - le sue parole a 'passioneinter.com' - A intuito penso che Icardi abbia già un accordo con la Juventus da molto tempo. Questo perché è un ottimo giocatore. Se lo valutiamo per quello che è capace di fare in campo bisogna dire che è fra i primi 5 al mondo.? Intanto non dimentichiamoci di Lautaro: sta crescendo fortemente e va valutato. Dzeko è un ottimo giocatore, un buonissimo attaccante l’ho sempre visto giocare bene. Per quanto riguarda Lukaku, sinceramente non lo vedo forte come Icardi. Assolutamente".