Napoli, il Real si avvicina per James: la proposta di Perez

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Novità importanti sul caso James Rodriguez dalla Spagna: secondo il quotidiano 'AS', domani Florentino Perez raggiungerà la squadra a Montreal (assente Zidane, che ha perso il fratello in queste ore) con l'obiettivo di convincere personalmente alcuni dei calciatori fuori dal progetto tecnico a lasciare i blancos.

Oltre ai vari, ovviamente va risolta anche la situazione del colombiano, per il quale il Napoli continua a chiedere un trasferimento in prestito con diritto di riscatto , soluzione inaccettabile per gli spagnoli, come anticipato da Calciomercato.it. C'è stata però, una leggera apertura da parte dei merengue, che fino a pochi giorni fa esigevano il pagamento dei 42 milioni di euro in questa sessione di mercato ed ora sarebbero disponibili, invece, a dilazionarlo. Un piccolo passo verso, dal quale ora Perez si attende un ulteriore avvicinamento: James e Ancelotti, intanto, non vedono l'ora di riabbracciarsi.