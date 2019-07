CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX / In via di definizione l'accordo tra Juventus e Ajax per de Ligt, si attende soltanto l'ufficialità.

Giornata probabilmente decisiva per l'arrivo del difensore olandese, da 'Sky Sport' aggiornamenti sulle ultime fasi della trattativa. Le due squadre si stanno accordando su metodi di pagamento e garanzie, in sostanza si è praticamente ai dettagli.