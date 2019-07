CALCIOMERCATO NAPOLI ELMAS FENERBAHCE / Si avvicina la conclusione della trattativa tra Napoli e Fenerbahce per Elmas.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il giovane centrocampista macedone, classe 1999, secondo 'Sky Sport' non sarebbe stato infatti convocato dal club turco per l'amichevole di quest'oggi contro il. Un segnale che chiarisce come la partenza del giocatore sia ormai ad un passo, gli azzurri sono pronti a mettere a segno il colpo a centrocampo.