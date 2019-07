CALCIOMERCATO MILAN FEKIR BETIS LIONE / Nabil Fekir è stato ripetutamente accostato al Milan, ma l'attaccante francese potrebbe lasciare il Lione per accasarsi in Spagna.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il suo attuale contratto è in scadenza nele secondo 'Le Parisien' ci sarebbero già stati contatti molto avanzati con il. In caso di addio dialla squadra andalusa, direzione, l'affare potrebbe chiudersi intorno aidi euro, con un contratto quinquennale da bendi euro a stagione per il giocatore.