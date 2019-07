Calciomercato Inter, parla Lukaku: ecco l'annuncio

CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / Si è allenato a parte in questi giorni e non prenderà parte all'amichevole del Manchester United con il Perth Glory, in Australia.

Romeluè sempre più lontano dai 'Red Devils', ma ci vorrà ancora qualche giorno perché ci siano novità consistenti sul suo possibile trasferimento all'. Eventualità ormai però piuttosto concreta, come ha ammesso lo stesso giocatore che ai giornalisti ha dichiarato: "Saprete tutto la prossima settimana". Ha parlato anche il tecnico dello United,, che ha dichiarato: "Se spero rimanga? Vediamo quando inizia la stagione, al momento non abbiamo ricevuto offerte. Ciò che dico ai miei giocatori resta confidenziale".