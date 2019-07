CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Dopo l'indiscrezione lanciata pochi minuti fa, ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte dell'Inter: Mauro Icardi lascia in anticipo il ritiro nerazzurro di Lugano per fare ritorno a Milano e non prenderà parte alla tournée asiatica.

L'attaccante argentino non farà parte del nuovo progetto tecnico die tornerà ad allenarsi da solo ad Appiano in attesa di novità dal mercato.

Ecco il comunicato dell'Inter: ''Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia''.