ROMA KLUIVERT / Sospiro di sollievo per Fonseca. Questa mattina Justin Kluivert, esterno olandese in forza alla Roma, ha accusato un leggero fastidio e si è recato quindi per precauzione a Villa Stuart.

Gli accertamenti a cui si è sottoposto l'ex giocatore dell'non hanno rivelato nulla: Kluivert così potrà continuare regolarmente la preparazione con Fonseca e il resto dei compagni.