p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Importantissima svolta per il futuro di Mauro: l'attaccante argentino è pronto a lasciare il ritiro dell'Inter in comune accordo con la società nerazzurra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nei giorni scorsi Marotta lo ha ribadito: Icardi non fa più parte del nuovo progetto tecnico di Conte. La decisione rimane comunque molto sorprendente visto che l'ex capitano nerazzurro ha preso parte a questi primi giorni di allenamento. Già da ieri Icardi si è allenato da solo, ora continuerò a farlo alla Pinetina in attesa di una nuova sistemazione mentre la nuova Inter di Conte volerà in Cina dopo la sfida in programma domani pomeriggio contro il Lugano.