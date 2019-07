CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO/ Mario Mandzukic, attaccante croato ex Atletico Madrid, potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato. Il vicecampione del Mondo è nel mirino del Borussia Dortmund.

Mandzukic però non ha il club della Ruhr in cima alla sua lista delle preferenze. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

La volontà del croato è infatti quella di restare con la maglia della Juventus anche nella stagione che sta per iniziare. Se invece la cessione dovesse essere inevitabile, Mandzukic opterebbe per il Bayern Monaco, club con il quale ha già militato dal 2012 al 2014.