p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX / Matthijssi avvicina sempre di più alla: attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, l'ha comunicato che il difensore olandese classe 1999 non prenderà parte alla spedizione austriaca a causa di un possibile trasferimento. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Un chiaro e semplice messaggio che non lascia dubbi: come raccontato in esclusiva su 'Calciomercato.it', Juventus e Ajax sono riuscite finalmente a trovare l'accordo economico per il passaggio in bianconero di De Ligt. L'affare è così destinato a concludersi e definirsi già in questo weekend.