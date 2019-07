CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER / Il triangolo Juventus-Icardi-Inter è da ormai un anno che occupa un ruolo cruciale e importante all'interno del mercato italiano. Smentite, accordi, strategie, dichiarazioni e quella fascia di capitano tolta dalla dirigenza nerazzurra dal braccio dell'attaccante argentino che ha portato all'inevitabile rottura tra le due parti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, da Higuain alla rottura tra Icardi e l'Inter: ora si può

Oggi però Icardi è ancora un giocatore dell'Inter ma mai come quest'anno la Juventus è vicinissima a lui. Un flirt che dura da più di un anno, visto che Paratici cercò già lo scorso anno di arrivare all'attaccante argentino mettendo sul piatto il cartellino di Gonzalo Higuain. Un'offerta però rifiutata da parte dell'Inter, con il Pipita che comnque si trasferì successivamente a Milano, sponda rossonera però.

L'Inter non poteva privarsi di Maurito dopo il ritorno tanto atteso in Champions League. Anche Wanda Nara, nei salotti di 'Tiki Taka', escludeva quest'ipotesi di mercato: ''L'unico contatto che Mauro ha avuto con la Juve sono stati i 7 gol che ha fatto ai bianconeri. Mauro ha dimostrato a tutti la sua scelta, ovvio che siano arrivate offerte, non può che far piacere''. Wanda però non poteva immaginare quello che sarebbe successo nei mesi successivi. L'Inter decide di togliere la fascia da capitano dal braccio di Icardi, il giocatore non risponde alla convocazione per l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Rapid Vienna. La rottura è inevitabile.

La Juventus torna così alla carica. Paratici è il primo ad esporsi: ''Icardi ora è un giocatore dell’Inter, siamo a febbraio. Sono domande che torneranno di attualità solamente a giugno. La nostra era un’operazione informativa, sull’eventualità che Icardi potesse cambiare squadra e se la Juve potesse essere una squadra di suo gradimento''. Marotta risponde con fermezza: ''La Juve vuole Icardi? Noi siamo interessati a Dybala''.

E rimane ad oggi questo il desiderio della dirigenza nerazzurra che vorrebbe inserire il numero 10 bianconero in quest'affare.