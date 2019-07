p>CALCIOMERCATO LAZIO KIYINE / La dirigenza dellaguarda anche al futuro: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il direttore sportivo Igliè in queste ore al lavoro per definire l'acquisto di Sofiandal. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La strategia del club di Lotito sembrerebbe chiara: il giocatore, una volta acquistato, tornerebbe in prestito per un anno alla Salternitana, dove già ha fatto molto bene nella stagione 2017/18 e dove ritroverebbe Ventura che ha già avuto modo di allenarlo nella sua breve avventura sulla panchina del Chievo Verona. C’è stato già un incontro positivo tra le parti, nei prossimi giorni ne sono previsti dei nuovi per chiudere.