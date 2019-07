CALCIOMERCATO VERONA BADU / Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Verona ha trovato l'accordo con l'Udinese per l'approdo in gialloblu di Emmanuel Badu sulla base di un prestito oneroso con riscatto.

Il centrocampista ghanese classe 1990 sarà così il quinto acquisto di questa finestra estiva di mercato per Ivanche però non ha intenzione di fermarsi qui. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI