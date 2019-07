CALCIOMERCATO MILAN ROMA SUSO / Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Roma avrebbe messo nel mirino Suso, attaccante spagnolo del Milan: attualmente la trattativa è da considerarsi ancora agli inizi, al momento infatti si può parlare solo di un sondaggio da parte della dirigenza giallorossa.

Suso è uno dei tanti profili monitorati dal ds giallorosso Petrachi per rinforzare il pacchetto degli esterni offensivi da consegnare a Fonseca in vista della prossima stagione: non sarà comunque facile strapparlo al Milan visto che Giampaolo sarebbe intenzionato a puntare fortemente su di lui. Nulla di concreto al momento, ma è possibile che Roma e Milan ne riparlino nei prossimi giorni.