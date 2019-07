p>CALCIOMERCATO TORINO NAPOLI VERDI / Ilè al lavoro per cercare di regalare Simonea Walter: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', potrebbe esserci agli inizi della prossima settimana un incontro traper sbloccare la trattativa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il numero uno granata al momento è fermo sulla sua offerta da 20 milioni di euro che non prevede una percentuale futura su un'eventuale rivendita che invece vorrebbero essere inserita dalla dirigenza partenopea. Sono previste novità per i prossimi giorni con Verdi che sarebbe comunque indisponibile per i primissimi impegni europei che attendono la squadra granata.