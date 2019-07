INTER HANDANOVIC / In vista della prima uscita ufficiale in programma domani pomeriggio contro il Lugano, Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha tenuto una conferenza stampa dove il numero uno nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del Casinò di Lugano. Il portiere sloveno ha tracciato un resoconto di questa prima settimana di ritiro e del feeling che si sta instaurando con Conte, facendo anche riferimento ad alcune trattative di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "Procede tutto molto bene, con tanta fatica e sudore. Conte stupisce solo in modo relativo, sappiamo chi è e cosa ha vinto nella sua carriera. Un po' eravamo preparati, un po' anche pronti a tutto.

Vedo tanta motivazione nei miei compagni e questo è un aspetto molto importante"

Icardi e Nainggolan: "La società è stata chiara, non serve aggiungere altro"

Il gap dalla Juventus: ''Pensiamo in grande, come ha detto il mister la squadra non si pone nessun limite. Sento diverse chiacchiere, noi vogliamo vedere spirito di sacrificio"

La frecciata ad Icardi: "La fascia di capitano è un orgoglio, specie se di tratta di quella dell'Inter. Detto questo, rispetto a prima, non cambia l'atteggiamento. Conta essere giusti, con tutti, parlare sinceramente con il gruppo, affrontare ogni situazione difficile. Ripeto poi che all'interno dello spogliatoio serve più di un capitano"

Rispetto alla passata stagione, cosa c'è di diverso: regole, entusiasmo, rapporti? "C'è euforia, per noi non è cambiato molto l'aspetto del gruppo. Sicuramente, ripeto, c'è motivazione"