p>CALCIOMERCATO PARMA SKRTEL / Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ilavrebbe messo nel mirino Martin: il ds giallobluinfatti sarebbe al lavoro per cercare di portare in Emilia l'ex difensore dele delche si è svincolato dopo l'esperienza alUn acquisto che, assieme alla presenza già in squadra di Bruno, porterebbe sicuramente esperienza nella rosa a disposizione diin vista della prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

