CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC KHEDIRA / Al momento tutte le forze della dirigenza della Juventus sono concentrate per definire l'arrivo a Torino di Matthijs de Ligt dall'Ajax: Paratici però è chiamato anche a sistemare sul mercato gli esuberi che non sono più considerati come parte integrante del nuovo progetto tecnico di mister Sarri.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa finestra estiva di mercato sono. L'attaccante croato potrebbe tornare in Bundesliga, con Borussia Dortmund e Bayern Monaco che sono da tempo sulle sue tracce. Il futuro del classe 1986 è strettamente legato a quello di Mauro Icardi: se l'argentino non dovesse approdare a Torino, ecco che aumenterebbero le possibilità di una permanenza in bianconero per Mandzukic. Il Fenerbahce è in pressing per Khedira che però vorrebbe ripartire, in caso di cessione, da uno dei principali campionati europei. Per questo il ritorno in Bundesliga è una soluzione più accreditata rispetto alle piste turche, cinesi o statunitensi.