CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR / Barcellona pronto davvero a riprendersi Neymar. Il campione brasiliano ha rotto col Paris Saint-Germain proprio perché intenzionato a tornare in maglia blaugrana.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo la 'Bild', il club catalano ha intenzione comunque di non tirare fuori nemmeno un euro, non a caso ha proposto ai parigini un mega scambio solamente di calciatori. In cambio di 'O'Ney', ben tre contropartite a scelta tra, Ousmanee Nelson. Il tutto per arrivare alla modica cifra di 222 milioni di euro, quelli spesi dallo stesso PSG per portare il calciatore sotto la Tour-Eiffel nell'estate 2017.